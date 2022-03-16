В НАТО вновь заявили о невозможности создания бесполетной зоны над Украиной

Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что все страны-члены альянса выступают против того, чтобы вмешиваться в конфликт между Украиной и россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг категорически исключил какую-либо роль военной организации в создании и обеспечении бесполетной зоны над Украиной для защиты от российских авиаударов.

«НАТО не должна размещать силы на земле или в воздушном пространстве над Украиной, потому что мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт, эта война, не переросла за пределы Украины», — сказал Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал НАТО установить бесполетную зону, учитывая превосходство россии* в воздухе, поскольку за три недели войны число жертв среди гражданского населения растет.

Выступая в среду после заседания министров обороны стран НАТО, Столтенберг признал, что «мы видим человеческие страдания в Украине, но они могут стать еще хуже, если НАТО [предпримет] действия, которые фактически превратят это в полномасштабную войну между НАТО и россией».

Он сказал, что решение не посылать воздушные или наземные силы в Украину — это «единая позиция союзников НАТО». Ранее в среду Эстония призвала 29 своих партнеров по НАТО рассмотреть возможность создания бесполетной зоны.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!