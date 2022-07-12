Израиль отправит в Украину новую партию помощи

Офис министра обороны Израиля сообщил о том, что передаст Украине более тысячи шлемов, защитных жилетов и противогазов. Помощь будет передана в ближайшие недели.

Министр обороны Бени Ганц утвердил новую партию оборонительной помощи украинским службам спасения, сообщает его канцелярия.

В пакет помощи войдут 1500 шлемов, 1500 защитных жилетов, сотни противоминных костюмов, 1000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных веществ, сообщает офис Ганца.

Израиль до сих пор избегал оказания прямой военной помощи Украине в условиях вторжения россии.

Защитное оборудование будет передано стране в ближайшие недели, заявляет Министерство обороны.

Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.