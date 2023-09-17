В Норвегии рассказали, сколько российских солдат сейчас сосредоточено на границе государства

В москве прекрасно понимают, что в НАТО не намерены атаковать россию.

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что сейчас количество войск *рф в Арктике возле Норвегии составляют «20% или меньше» от количества, которое было до полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«На нашей границе, на российской границе, осталось, возможно, 20% или меньше (российских) сил по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года», – заявил он.

Кристофферсен отметил, что в москве хорошо понимают, что НАТО не намерен атаковать россию, иначе бы владимир путин не перебросил свою армию в Украину.

"Он говорит так, но он знает, что мы не угрожаем россии. Ни Норвегия, ни Швеция, ни Финляндия, ни Польша – мы не угрожаем рф", – добавил он.

По словам председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, аналогичным образом это касается и Финляндии, вступившей в НАТО в апреле 2023 года.

«россия знает, что НАТО не является угрозой, потому что мы не намерены нападать на нее. В противном случае они бы совсем по-другому отреагировали на вступление Финляндии», – отметил Бауэр.

Отмечается, что Норвегия, входящая в Североатлантический альянс, имеет общую границу с российской федерацией в Арктике. В частности, это северное государство имеет границу с Кольским полуостровом. Это место расположения большого количества российского ядерного оружия и Северного флота, эксплуатирующего российские атомные подводные лодки.

В то же время у Финляндии и россии общая граница имеет протяженность 1300 км. Численность армии рф вдоль этой границы, как и в Норвегии, ниже довоенных показателей.

Также "Курсор" сообщал, что переехавший в Израиль Макаревич резко ответил журналисту после абсурдных вопросов об Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!