В NYT рассказали, почему путин стал чаще появляться на публике

Если раньше президент российской федерации* владимир путин крайне редко показывался на публике и буквально изолировался от мира, переживая за свою безопасность, то в последнее время он стал активнее «выходить в свет». И на это есть причина.

Об этом пишет The New York Times.

В издании считают, что таким образом российский диктатор хочет показать, что с ним все в порядке, на фоне новых слухов о его ухудшении здоровья, а также продемонстрировать свою бдительность и контроль над ситуацией.

За последнюю неделю глава кремля провел несколько мероприятий со своим участием, не рассказав ничего нового, лишь повторив свои прежние позиции, касающиеся войны в Украине, и многое из сказанного, было ложью.

Профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов подчеркнул, что несмотря на ослабленную экономику в стране и огромные потери на фронте, путину важно продемонстрировать, что он все еще у власти, особенно направить такой посыл правящим кругам в рф.

В статье говорится, что в условиях автократии именно слова владимира путина дают четкое осознание российской политики. Они ни раз не намекнул на неуверенность в себе, более того, рассказал про захват «новых территорий» и сравнил себя с Петром I. Это все была задумка кремлевских политтехнологов, чтобы успокоить общество.

«Курсор» писал ранее, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российский диктатор делает ставку на разрушение гражданского сектора и инфраструктурных объектов Украины, надеясь, что это сломает волю народа. Но ему не удастся достичь своих целей.