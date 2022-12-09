Путин изменил стратегию в войне против Украины — Блинкен

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, президент российской федерации владимир путин хочет сломать волю граждан Украины, нанося ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Блинкен заявил, что российский президент делает ставку на стратегию разрушения домов и инфраструктуры. Он думает, что эта стратегия поможет ем сломать волю украинцев. Дипломат добавил, что путин не сможет добиться своих целей.

«Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится», — заявил Блинкен

President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2022

Кроме этого, Блинкен ранее говорил, что россия продолжает разрушать «тот самый международный порядок, ради поддержания» которого работает Совет Безопасности ООН.

Ранее Курсор писал, что у Владимира Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине. Советник руководителя Офиса президента назвал единственные результаты «спецоперации».

Курсор сообщал, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.