Путин изменил стратегию в войне против Украины — Блинкен

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, президент российской федерации владимир путин хочет сломать волю граждан Украины, нанося ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Блинкен заявил, что российский президент делает ставку на стратегию разрушения домов и инфраструктуры. Он думает, что эта стратегия поможет ем сломать волю украинцев. Дипломат добавил, что путин не сможет добиться своих целей.

«Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится», — заявил Блинкен

President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl

