В оборонной промышленности рф возник дефицит: путин ищет «козлов отпущения»

Некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год.

Санкции, которые введены против российской федерации* за ее вторжение на территорию Украины серьезно бьют по экономике, в частности страна-агрессор испытывает нехватку оборудования и технологий. И глава кремля владимир путин пытается найти людей, на которых сможет переложить за это вину.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Накануне диктатор отчитал вице-премьера рф Дениса Мантурова за то, что авиационные предприятия страны не получают государственные заказы на 2023 год, а также не набирают персонал и не готовятся наращивать выпуск продукции. Мантуров попытался как-то сгладить обстановку, заявив, что в министерстве «сделают все возможное», на что путин ответил, что выполнить задание он должен в течение месяца.

Аналитики ISW считают, что этот инцидент является частью текущей информационной кампании кремля, она направлена на то, чтобы повысить авторитет путина как военного лидера. Кремль обнародовал такой резкий ответ президента, чтобы идентифицировать других официальных лиц как виновных в вызовах российской оборонно-промышленной базы.

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин из-за неудач своей армии на фронте в Украине теряет авторитет и его режим движется к краху. Вскоре внутри страны-агрессора начнется война между частными силовыми структурами. На данный момент в рф уже есть три отдельные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!