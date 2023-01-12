В СНБО Украины рассказали, что в рф за власть будут бороться три армии

Российский диктатор владимир путин из-за неудач своей армии на фронте в Украине теряет авторитет и его режим движется к краху. Вскоре внутри страны-агрессора начнется война между частными силовыми структурами. На данный момент в рф уже есть три отдельные армии.

Об этом рассказал в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, между силовыми структурами будут обостряться споры и в конечном итоге начнется борьба за власть. Сейчас в российской федерации есть армия кадырова, армия пригожина и армия, не уважающая вооруженные силы рф, ни кадырова, ни пригожина.

Алексей Данилов считает, что это лишь вопрос времени, когда они начнут открыто выяснять между собой отношения. Состояние здоровья президента рф начинает ухудшаться, но это не единственный монолит, есть и другие факторы, из-за которых в стране начнут бороться за власть.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!