В Офисе президента Украины отреагировали на самый массированный ракетный обстрел рф

Во вторник вечером, 15 ноября, российская федерация* нанесла самый массированный ракетный обстрел по территории Украины. В Офисе президента Владимира Зеленского назвали россиян трусами, подчеркнув, что такими действиями агрессор в очередной раз доказал, что не хочет решать военный конфликт дипломатическим путем.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, россияне своими ракетными атаками лишь увеличивают размер компенсации, которые граждане рф будут выплачивать украинцам. Он подчеркнул, что войну они не выиграют, а Украина восстановит всю разрушенную инфраструктуру.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также во время своего выступления в ходе заседания Кабмина подчеркнул, что сегодня росссийская федерация в очередной раз продемонстрировал, что не хочет переговоров и мира. Агрессор нанес удары по критически важным объектом, а также жилищному сектору. И все это произошло во время саммита G20, который проходит в Индонезии.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что такими действиями россия показывает лишь свою слабость и она обязательно понесет наказание за все свои военные преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетного обстрела заявил, что российскую агрессию можно остановить только силой оружия.

«Курсор» писал ранее, что в результате массированного ракетного обстрела по всей Украине ввели экстренные отключения электричества.