В оккупированном Мариуполе может начаться эпидемия холеры

Из-за зверств российской армии в Мариуполе и массовых захоронений во дворах, по всему городу распространяется запах разложения, который усиливается из-за погоды.

Согласно неофициальным данным, в Мариуполе погибло больше 20 тысяч мирных граждан, многие из которых были похоронены во дворах домов.

Из-за полной антисанитарии, инфекций из-за разлагающихся тел, отсутствия медицинского обслуживания, оккупированному городу грозит страшная эпидемия чумы.

Однако вместо того, чтобы наладить ситуацию в городе, российские оккупанты просто закрыли выезды и въезды, а также готовят в Ростове-на-Дону инфекционные отделения, где готовятся принимать собственных военных.

Также одной из причин эпидемии может стать то, что в городе не работают централизованное водоснабжение и канализация.

В городе царит голод и разруха. Русские военные выдают по 400 наборов гуманитарной помощи на 2 тысячи жителей в день. Многие теряют сознание, стоя в очереди за помощью, из-за жары и ужасного трупного запаха.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!