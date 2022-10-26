В оккупированном рф Шахтерске вспыхнул пожар на нефтебазе

Сегодня вечером, 26 октября, в оккупированном российскими войсками Шахтерске (Донецкая область) начался масштабный пожар, предполагается, что загорелась нефтебаза. Оккупационные «власти» заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы отмечают, что огонь настолько мощный, что зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от временно оккупированного Донецка.

Как заявили оккупационные «власти», по местной нефтебазе был нанесен удар.

Следует отметить, что еще в 2014 году российские захватчики переместили в Шахтерск свое лучшее и мощное ПВО, но судя по всему, его эффективность не оправдалась.

«Курсор» писал ранее, что в российском городе Белгород, который находится недалеко от границы с Украиной, снова произошел взрыв. На этот раз загорелась местная нефтебаза. Очевидцы сняли на видео масштабный пожар.

Еще мы писали, что в Крыму над Красногвардейским заметили густой дым. Украинские СМИ сообщают, что загорелась местная нефтебаза.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!