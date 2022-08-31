В Крыму горит нефтебаза: опубликованы первые видео

08:45, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Около 6 утра 31 августа над поселком Красногвардейское в северном Крыму поднялся густой дым.

В Крыму над Красногвардейским поднялся густой дым. В локальных телеграм-каналах пишут, что загорелась местная нефтебаза.



Как сообщил Telegram-канал «НП Крым», огонь пылает с 6 часов утра. На место происшествия прибыли пожарные. Отмечается, что к этому времени дым начал рассеиваться.

В соцсетях некоторые пользователи писали о том, что это может гореть магазин Доброцен либо склад Мегастроя.

Однако, по другим сообщениям, там горит нефтебаза. Например, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Автор материала:
Ирен Давид
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