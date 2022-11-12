В освобожденный Херсон вернулись украинские Нацполиция, телевидение и радио

Правоохранители уже начали налаживать связь и зачищать город от переодетых россиян, которые не успели убежать.

Национальная полиция Украины возвращается работать в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале «Украинский Свидетель».

Отмечается, что представителей Нацполиции приветствуют местные жители, плачущие от радости: они ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом. Полицейские деблокируют здание управления Нацполиции, срывая надпись надпись «Управление ГИБДД в Херсонской области».

«12 ноября в город вернулась Нацполиция: начала налаживать связь и зачищать город от россиян, не успевших убежать отсюда», — говорится в подписи к видео.

Тем временем в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения и радио, сообщает Госслужба спецсвязи Украины.

Согласно сообщению, сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного облцентра и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

«Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцам доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в сети продолжают появляться новые видео освобожденного от российских оккупантов украинского города Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!