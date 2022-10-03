В Пентагоне объяснили, почему ВСУ не получают дальнобойные ракеты ATACMS

США продолжают поддерживать Украину в войне против российских оккупантов и поставляют ей различное вооружение. Но дело не дошло до дальнобойных ракет ATACMS. Почему так происходит, объяснил министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает издание CNN.

По его словам, украинские бойцы продолжают добиваться успеха на фронте, в частности в Херсонской области. Он отметил, что произошло своего рода «изменение в динамике боя». А произошло это, по его словам, потому что украинские солдаты освоили новые навыки и эффективно используют на фронте оружие, поставляемое западными союзниками, в частности речь идет о ракетных установках HIMARS.

Ллойд Остин подчеркнул, что в Харьковской области контрнаступление прошло быстро, в Херсонской оно немного замедлилось, но ВСУ прогрессируют.

По поводу поставок дальнобойных ракет ATACMS, министр обороны США подчеркнул, что регулярно общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и считает, что страна «быстро предоставила ВСУ вооружение, которое сейчас очень эффективно на поле боя».

«Курсор» писал ранее, что украинские военные постепенно освобождают населенные пункты на востоке и юге страны от российских оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ВСУ немного затягивают деоккупацию Херсонской области.

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