Эксперт рассказал, почему ВСУ затягивают деоккупацию Херсонской области

Украинские военные продолжают наступать и постепенно освобождать населенные пункты на востоке и юге страны от российских оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ВСУ немного затягивают деоккупацию Херсонской области.

Об этом он рассказал на Youtube, передает «Униан».

По его словам, украинские бойцы испытывают сейчас трудности с уничтожением российских переправ, потому что противник на них вместе с военной техникой ставит гражданские машины и перевозит мирных жителей.

При этом, как говорит Олег Жданов, на правом берегу Днепра боеспособность российской армии постепенно снижается. И это происходит за счет интенсивности огня украинских защитников. Но, к сожалению, деоккупация правобережной части Херсонской области пока затягивается.

«Курсор» писал ранее, что профессор и экс-гендиректор Королевского объединенного института вооруженных сил Майкл Кларк заявил, что армия Украины может вернуть себе оккупированный город Херсон. Для этого ВСУ нужно «взять в кольцо» 20 тысяч российских оккупантов.

Еще мы писали, что в последнее время президент рф* владимир путин начал более активно заниматься стратегическим планированием войны в Украине, в частности он отклонил просьбы генералов по поводу отступления из временно оккупированного Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!