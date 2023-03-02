В разведке Украины заявили о начале «освобождения» россии

Для людей, которые причастны к мероприятиям против *кремлевского режима в брянской области, это начало освобождения россии.
Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
«Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима путина на территории рф, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима путина», — сказал он.
При этом Юсов не делает предположений, перерастут ли события в брянской области в гражданскую войну. По его словам, у Украины нет такой задачи.
«Наша задача — освободить нашу территорию. С остальным, так или иначе это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима путина и привлечение преступников к ответственности», — добавил он.
Напомним, 2 марта неизвестные перешли границу российской федерации в брянской области. Пропагандистские СМИ уверены, что данное действие совершила украинская ДРГ. Очевидцы утверждали, что люди были вооружены и якобы стреляли по мирных и безоружным гражданам. Глава кремля владимир путин уже выступил с заявлением, назвав произошедшее «актом терроризма со стороны украинских неонацистов».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!