В рф нашли массовое захоронение: первые подробности

15:22, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: Pixabay

У некоторых черепов видны дырки.

В Дагестане (*рф) обнаружили массовое захоронение с 18 скелетами.

Об этом сообщает Baza.

Скелеты нашли в районе гостиницы «Джами» между Махачкалой и Каспийском, когда там проводились строительные работы. На месте работает полицейские и следователи.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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