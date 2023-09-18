В рф перечислили отечественных звезд, уехавших в Израиль после начала войны

Знаменитости не поддержали действия путинского режима на территории Украины.

После того как российская федерация* начала войну против Украины, некоторые отечественные звезды решили покинуть государство и обустроить новую жизнь на территории Израиля.

Список с именами этих знаменитостей опубликовало издание "санкт-петербургский дневник".

В него вошла российская эстрадная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, которые приобрели недвижимость на "израильской рублевке" и отдали своих детей в элитную школу. Также из рф выехал популярный комик Семен Слепаков, который сейчас живет в Тель-Авиве.

В списке числится лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с новой женой, которые проживают в Нетании и актер Анатолий Белый, но в материале не упоминается о постоянном месте жительстве знаменитости. Он рассматривал переезд в Испанию и Ригу, но выбрал Израиль.

"Курсор" писал ранее, что 74-летняя эстрадная российская певица Алла Пугачева в Израиле посетила концерт своего друга. Речь идет о российском музыканте Максиме Леонидове, который после начала российского вторжения на территорию Украины, репатриировался на Землю обетованную и заявил, что домой больше не вернется.

Еще мы писали, что известный российский артист григорий лепс открыто поддерживающий путинский режим и войну в Украине, ответил, как относится к эстрадной певице Алле Пугачевой, которая вместе с семьей уехала в Израиль.

Напомним, что известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая долгие годы работала в российской федерации*, публично выступает против войны, начатой путинской армией на территории Украины. Знаменитость считает, что россиянам нужно начинать бояться, потому что боевые действия могут перекинуться на их страну.