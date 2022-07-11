В рф предлагают изменить название должности путина

В госдуме российской федерации* предлагают заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства», чтобы он был более понятен для российского уха.

Фракция «либерально-демократической партии россии» предлагает изменить название должности владимира путина. Вместо «президента» хотят установить статус «правитель».

Об этом сообщает издание «РИА-новости» со ссылкой на пресс-службу фракции.

Представители лдпр отмечают, что их давно смущало название должности главы государства, поскольку термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался только в конце XVIII ст. в США, а позже его стали применять и в других странах.

В россии отметили, что по их историческим меркам, это новое слово и пока оно не успело окончательно укорениться, то его можно заменить. Например, вместо «президента» в рф хотят установить статус «правитель» или «глава государства», чтобы термин был более понятен для российского уха.

В партии отметили, что этот тезис был внесен в число поправок от лпдр во время изменений в Конституцию страны в прошлом году, но его не учли.

«Курсор» писал ранее, что представители «либерально-демократической партии россии» нашли в распространении коронавирусной инфекции украинский след и готовы предъявить Киеву иск на возмещение убытков в связи с пандемией.

Еще мы писали, что по словам военного эксперта, у президента рф владимира путина появился новый большой страх.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!