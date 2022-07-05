Эксперт рассказал, что у путина появился новый большой страх

В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус.

Путин боится, что Узбекистан, который охвачен протестами, попросит его о военной помощи. Правда, помочь сейчас россии* нечем.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Так, путину не хватает личного состава даже для войны с Украиной.

«Он (путин, ред.) хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава», даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в рф за военной помощью», — сказал Жданов.

Также наш сайт сообщал, что российские партизаны объявили настоящую войну путину. Они жгут военкоматы, пускают поезда под откос. На территории российской федерации, после того, как она начала полномасштабную войну в Украине, активизировались партизаны, которые выступают против режима президента рф владимира путина.

Еще напомним, что россия усилила оборону Крымского моста.

Кроме того, редакция Курсора писала, что военный эксперт рассказал, где пройдет решающее сражение Украины и россии.