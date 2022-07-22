В рф робот сломал мальчику палец на шахматном турнире

Сергей Лазарев, президент Московской шахматной федерации, отметил, что у мальчика был сломан палец и он был загипсован.

На шахматном турнире в москве* произошел неприятный инцидент. Робот сломал палец 7-летнему Кристоферу, одному из сильнейших шахматистов москвы в возрасте до 9 лет.

«Робот съел фигуру мальчика и собирался поставить на ее место свою, но Кристофер немного торопился и уже собирался делать ход. Роботу не понравилась такая поспешность — он схватил указательный палец мальчика и сильно сжал. Окружающие бросились ему на помощь и вытащили палец молодого игрока, но он не смог избежать перелома», — отмечается на сайте.

Родители ребенка хотят обратиться в прокуратуру, но, по словам Смагина, вице-президента Московской шахматной федерации, мальчик сам нарушил правила, так как этот робот играет уже около 15 лет и за это время с ним не случалось подобных происшествий.

«Он в полной безопасности. Нам предстоит проанализировать, почему это произошло. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, следует установить дополнительную систему защиты. Честно говоря, я не специалист в том, как устроен робот, но инцидент удивителен, учитывая, в скольких турнирах он участвовал», — сказал вице-президент Московской шахматной федерации.

Еще мы писали, что британский композитор Монти Норман, известный тем, что написал культовую музыку к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в понедельник в возрасте 94 лет, сообщается на его официальном сайте.