Умер известный еврейский композитор, написавший культовую «Тему Джеймса Бонда»

Британский композитор Монти Норман, известный тем, что написал культовую музыку к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в понедельник в возрасте 94 лет, сообщается на его официальном сайте.

«С грустью мы сообщаем новость о том, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», — говорится в заявлении.

Норман родился в восточной части Лондона в еврейской семье 4 апреля 1928 года.

Он начал свою певческую карьеру с биг-бэндов, а затем стал сочинять песни для мюзиклов и фильмов, включая «Songbook» и «Poppy and Make Me An Offer», а также для поп-звезд, таких как Клифф Ричард.

Его попросили написать музыку к первому фильму о Джеймсе Бонде, «Доктор Ноу», в 1962 году, и это стало его самой известной работой.

«Тема Джеймса Бонда» является неотъемлемой частью бренда Бонда и была представлена ​​​​в последующих 24 фильмах.

