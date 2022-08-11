В рф создают структуру, которая будет заниматься дискредитацией Зеленского

Российская федерация* хочет дискредитировать украинского президента Владимира Зеленского в странах Запада и планирует создать новую структуру, которая будет заниматься этим процессом.

Украинская разведка выяснила, что в россии готовят информационную акцию, направленную на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем Telegram-канале.

В ГУР Украины рассказали, что администрация президента рф согласовала создание новой структуры, главной задачей которой станет реализация информационной акции, направленной на подрыв авторитета Владимира Зеленского в глазах западных лидеров.

Авторы идеи хотят обнародовать фейковую площадку так называемого «Фонда Зеленского», на которой будет опубликовано предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его «деятельности». Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Развивать ее россияне хотят по принципу «сетевого маркетинга».

В украинской разведке говорят, что рф планирует запустить проект в ближайшее время и призывают международное сообщество не верить подобным фейкам и получать информацию по Украине только с подтвержденных источников.

«Курсор» писал ранее, что в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены безопасностью главы Украинского государства Владимира Зеленского, поскольку он ведет войну против врага, который способен на все.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!