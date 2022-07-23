Противник способен на все: в США обеспокоены безопасностью Зеленского

В Вашингтоне выразили беспокойство по поводу безопасности президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он имеет дело с жестоким противником.

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены безопасностью главы Украинского государства Владимира Зеленского, поскольку он ведет войну против врага, который способен на все.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Voice of America Джефф Селдин, цитируя недавнее выступление Джейка Салливана, помощника президента США.

Он отметил, что Владимир Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны и ему пришлось столкнуться с «противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все».

Журналист, цитирует Салливана, отметил, что Америка должна продемонстрировать силу и устойчивость.

«Частью нашей цели в Украине является способность продемонстрировать силу, стойкость, выдержку, ловкость, способность, что будет иметь определенное влияние на нашу способность сдерживать других», – говорится в публикации.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с удовольствием хотела бы деоккупировать свои территории невоенным путем, но она имеет дело с российской федерацией, которая не хочет договариваться дипломатически, да и сейчас это невозможно.

Еще мы писали, что Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза согласовали очередной пакет санкций против российской федерации. Документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

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