В Подмосковье на территории воинской части произошел пожар

Для тушения пожара было вызвано 37 спасательных подразделений с привлечением девяти единиц специальной техники.

Пожар вспыхнул в воинской части в подмосковном Долгопрудном. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа.

Согласно отчету, пожар был локализован и потушен в течение нескольких часов, несмотря на большую площадь.

Первоначально пожар охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. В частности, сгорело деревянное здание, которое, вероятно, использовалось в качестве казармы для военных. Солдатам удалось быстро эвакуироваться его улицу.

Когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, из-под крыши здания был виден дым. Для тушения пожара было вызвано 37 спасательных подразделений с привлечением девяти единиц специальной техники.

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