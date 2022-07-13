В рф завели дело на Максима Галкина: ему грозит около 7 лет тюрьмы

На 46-летнего российского юмориста Максима Галкина, который осудил полномасштабную войну, начатую рф на территории Украины, завели уголовное дело.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил российский депутат Роман Худяков.

Он отметил, что известный юморист «наговорил себе на статью» и она предусматривает тюремное заключение.

Депутат подчеркнул, что Максима Галкина, который после начала войны вместе с семьей вылетел в Израиль, могут задержать в Турции, где у него в конце месяца должен состояться концерт.

По словам Худякова, Турция не является недружелюбной страной, поэтому юмориста-провокатора могут там задержать и экстрадировать в россию. На родине Галкин за якобы распространение ложных высказываний о российской армии и критике политического режима может получить около 7 лет, за исключением того, сколько он проведет в СИЗО до оглашения приговора.

Такое негативное отношение к известному юмористу вызвано тем, что Галкин в социальных сетях не замалчивает о военных действиях, происходящих на территории Украины, а осуждает кровопролитие, которое начала россия.

Также он проводил в Израиле концерты, а часть вырученных денег отдавал в благотворительные фонды, помогающие украинским беженцам. При этом он признается в любви к своей родине, отмечая, что россия — это не власть.

«Курсор» ранее писал, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!