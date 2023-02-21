В россии готовят студентов к массовой мобилизации — разведка Украины

Вузы *россии готовятся к новой волне мобилизации. Согласно документу, создаются «участки оповещения», которые помогут вручить повестки студентам очной формы обучения. Мобилизация, вероятно, планируется до 1 апреля 2023 года, когда начнется весенний призыв.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.
Среди вузов, которые вынуждены участвовать в подготовке к мобилизации — Новосибирский государственный педагогический университет, Томский политехнический университет и Томский государственный педагогический университет. Руководство этих учебных заведений обязало кафедры выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения».
Как отмчеено в сообщении, для проведения очередной волны мобилизации в россии не требуются дополнительные правовые основания, так как «частичная мобилизация», объявленная в сентябре 2022 года, так и не была официально завершена.
«Курсор» писал о том, что в курской области россии срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли. По предварительным данным, шестеро срочников погибли. Предполагается, что военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!