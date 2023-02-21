В россии готовят студентов к массовой мобилизации — разведка Украины

Как отмчеено в сообщении, для проведения очередной волны мобилизации в россии не требуются дополнительные правовые основания, так как «частичная мобилизация», объявленная в сентябре 2022 года, так и не была официально завершена.

«Курсор» писал о том, что в курской области россии срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли. По предварительным данным, шестеро срочников погибли. Предполагается, что военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным.