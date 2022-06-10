В россии мужчина выстрелил себе в голову в храме

11:54, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Предположительно, 31-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Он произвел выстрел из травматического пистолета.

В четверг, 9 июня, мужчина открыл стрельбу в церкви в Санкт-Петербурге, Россия. Был ранен только стрелок.

Видеозапись стрельбы была опубликована в Интернете. На ней видно, как мужчина стреляет себе в голову, стоя на коленях перед алтарем.

Мужчина был доставлен в больницу. Врачи оценили его состояние как умеренно тяжелое.

Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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