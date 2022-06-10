В россии мужчина выстрелил себе в голову в храме

Предположительно, 31-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Он произвел выстрел из травматического пистолета.

В четверг, 9 июня, мужчина открыл стрельбу в церкви в Санкт-Петербурге, Россия. Был ранен только стрелок.

Видеозапись стрельбы была опубликована в Интернете. На ней видно, как мужчина стреляет себе в голову, стоя на коленях перед алтарем.

Мужчина был доставлен в больницу. Врачи оценили его состояние как умеренно тяжелое.