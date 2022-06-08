Мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя

В своем речи он сказал: «Эти вещи очень серьезны. Я прошу полицию позаботиться о них. Мое сердце разрывается».

Об этом сообщает Maariv.

Ясин также рассказал о своем знакомстве с убитой девушкой и ее семьей: «Я знаю дом, я знаю семью, они все очегь хорошие. Жаль, что такое случилось. У девочки не было проблем ни с одним жителем в Шефараме. Я очень сожалею о том, что произошло».

На вопрос, кто мог причинить ей вред, мэр ответил: «Я действительно не знаю, что там произошло. Но в сообщении от полиции было что было обвинение».

На гипотезу о том, что это была ликвидация, он сказал: «Я не знаю. Должна ли быть убита дочь в машине? Эта девочка ничего не сделала. Она невиновна».

Позже его спросили, была ли связь между ее убийством и тем, что она выступала против насилия в арабском обществе: «Говорят, что в жизни ей никто не угрожал или звонил. Все, что я прошу, чтобы наша сильная страна справилась с этими преступниками. Они не должны быть на свободе, они должны быть в тюрьме».

Курсор ранее писал, что дочь заместителя мэра Шефарама погибла в результате взрыва автомобиля.