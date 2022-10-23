В россии на жилой дом вновь упал военный самолет

13:53, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Местные жители услышали сильный грохот.

В Иркутской области (*россия) на 2-этажный дом упал военный самолет Су-30, вылетевший с авиазавода.

Об этом сообщает SVTV.

Это произошло в воскресенье, 23 октября, в микрорайоне Ново-Ленино, где местные жители услышали сильный грохот. Пока что ничего не сообщается о пострадавших и погибших.

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