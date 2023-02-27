В россии обеспокоены взрывами в Мариуполе — британская разведка

В спецслужбе объяснили, чем важен украинский город для москвы.

Россия, вероятно, озабочена серией взрывов, произошедших в Мариуполе, поскольку ранее считала этот район недоступным для обычных ударных средств Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Великобритании.

В отчете говорится, что с 21 февраля 2023 года было зафиксировано не менее 14 взрывов в оккупированном * россией городе Мариуполь, включая хранилище боеприпасов в аэропорту, два топливных склада и металлургический завод, используемый россией в качестве военной базы.

Несмотря на значительные разрушения в начале войны, Мариуполь является важным городом для россии, поскольку он находится на ключевом логистическом маршруте и является самым крупным городом, захваченным россией в 2022 году, который она до сих пор контролирует.

«Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что происходят взрывы в зоне, которую она, вероятно, ранее считала недоступной для обычных ударных средств Украины», — говорится в отчете.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить преимущество украинских войск на поле боя.

«Курсор» писал ранее, что в Минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что между Украиной и рф не может быть никакого примирения в ближайшие сто лет. По его мнению, чтобы это произошло, рф должна стать демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной страной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!