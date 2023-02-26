Не в ближайшие сто лет: премьер-министр Украины высказался о примирении с рф

По его словам, Украина не может пойти на компромиссы со страной-агрессором.

Российская федерация* принесла на территорию Украины массовые разрушения, боль, смерть и террор, поэтому любое сотрудничество и примирение с агрессором невозможно, по крайней мере, на протяжении столетия.

Об этом в интервью рассказал премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, армия путина незаконно вторглась на чужую территорию и начала жестокую войну, пытаясь все взять под свой контроль. Но ВСУ удалось сдержать агрессора в первые дни войны и удается отражать его атаки на протяжение года.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина является суверенным государством с международно признанными границами, поэтому она не может идти на компромиссы со страной-агрессором. Единственный компромисс может состоять в том, что рф выводит все свои войска из страны, прекращает обстрелы и останавливает свой террор.

Премьер-министр отметил, что украинская сторона не будет делить свою территорию, чтобы остановить войну, потому что за год на фронте погибли тысячи лучших людей и они отдали свою жизнь не для того, чтобы Украина искала пути примирения с агрессором, который шантажирует весь мир.

Более того, замораживать войну также нельзя, потому что это выгодно российской федерации, любые «паузы» может привести к эскалации, а для Украины это неприемлемо.

Денис Шмыгаль считает, что между Украиной и рф не может быть никакого примирения в ближайшие сто лет. Чтобы это произошло, рф должна стать демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной страной.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!