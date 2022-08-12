В россии обнаружили новый штамм COVID-19: что о нем известно

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать и в мире начинают фиксировать новые штаммы. В россии заявили, что при исследованиях обнаружили «дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты».

Об этом сообщает РБК.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс отметил, что его опасность еще предстоит изучить. Он отметил, что вирусы, которые сочетают в себе геномы «омикрона» и «дельты» — редкость, поскольку штамм «дельта» практически исчез.

Однако исследователи из петербурга нашли такие геномы, несколько раз перепроверили и пришли к выводу, что ошибки быть не может, и это действительно гибридный вирус. Кроме россии, он пока нигде не был зафиксирован. Но, как говорят ученые, его распространенность пока невелика, по крайней мере в городе, где он был обнаружен.

Дмитрий Прусс посоветовал российским медицинским организациям начать усиленно отслеживать новые штаммы. А гибридный вариант нужно изучить, чтобы понять, сможет ли он вызывать тяжелую форму заболевания и насколько быстро он способен распространяться. Дело в том, что «омикрон» известен своей высокой заразностью, а «дельта» — тяжелым течением. Но какие качества будет содержать гибридный вирус, пока непонятно.

К слову, в россии «дельтакроном» переболели шесть пациентов, все они перенесли заболевание в легкой форме.

«Курсор» писал ранее, что в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.