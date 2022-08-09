Смертность выше, чем от COVID-19: в Китае выявили новый опасный вирус

В Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного и характеризуется симптомами, похожими на грипп.
Об этом сообщает издание Taipeitimes.
По состоянию на 9 августа, в стране уже заболели 35 человек. Вспышка нового вируса была зафиксирована в таких провинциях как Шаньдун и Хэнань. Уточняется, что 26 больных пациентов инфицированы только вирусом Ланъя без каких-либо патогенов.
100% больных жалуются на лихорадку, 54% чувствуют повышенную усталость, у 50% есть кашель и отсутствует аппетит, 46% жалуются на боли в мышцах, у 38% есть тошнота и 35% пожаловались на головные боли и рвоту.
По результатам анализа крови у каждого второго инфицированного снизились лейкоциты. У 35% пациентов низкое количество тромбоцитов и печеночная недостаточность, у 8% — почечная недостаточность.
Серологическое обследование выявило зоонозный вирус у 2% обследованных коз и 5% собак. Тестирование 25 видов диких животных показало, что естественным резервуаром генипавируса Ланъя может быть землеройка. Вирус обнаружен у 27% особей.
Ученые пока не обладают данными, что вирус передается от человека к человеку. Но при этом сообщается, что уровень смертности от заболевания может быть выше, чем от коронавируса.
«Курсор» писал ранее, что на северо-западе Китая медики выявили первый в этом году случай заболевания бубонной чумой.