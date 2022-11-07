В россии пенсионерка попыталась сжечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова»

16:20, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
огонь фото
Фото: depositphotos.com

Женщину оперативно задержали.

В Ангарске (*рф) женщина пенсионного возраста тремя «коктейлями Молотова» попробовала поджечь военкомат, но тщетно.

Об этом сообщает Baza.

Женщина пришла к зданию военного комиссариата c тремя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них она бросила в здание, а третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.

Бутылки не загорелись, а женщину после этого быстро задержали. Её личность, а также мотив пока не установлены.

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