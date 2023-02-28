В россии по военному аэродрому нанесен ракетный удар — СМИ

28 февраля, в российском * ейске в районе аэродрома прогремели мощные взрывы. Местные паблики уже публикуют ряд видео с места происшествия.

Взрывы у аэродрома в ейске раздались ориентировочно около 19:00 28 февраля. Местные пишут, что слышали два громких звука. После этого из района аэродрома виден черный дым.

Так, в сетях появились видео, на котором слышен гул сирен, вероятно, машин экстренных служб, двигающихся в районе аэропорта. Официальных комментариев о произошедшем российские власти пока не давали. Жители ейска уверены, что это были ракеты, а российские пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

Как известно российский город ейск расположен примерно в 150 километрах от линии фронта. Накануне в рф сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с «атаками украинских беспилотников».

Напомним, 28 февраля в белгороде обнаружены обломки трех беспилотников в районе жилого массива. Местные жители сделали фотографии обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), упавших на асфальт. В ответ на это происшествие мэр города Белгород, Валентин Демидов, заявил, что один из дронов врезался в окно квартиры жилого дома. Другие обломки были обнаружены на двух улицах города.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!