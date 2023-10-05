Россияне не могут забронировать билеты, в результате чего в стране поднялась паника.

IT-армия Украины взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo. В результате крупнейшие аэропорты *рф были вынуждены приостановить работу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

"IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов – остановка крупнейших аэропортов рф. IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - написал украинский министр.

Федоров отметил, что украинская IТ-армия продолжает масштабное кибернаступление на россию. Он заверил, что российские аэропорты не будут работать в то время, как аэропорты Украины оказались "н простое" из-за войны, развязанной кремлем.

Тем временем российские авиакомпании сообщили о проблемах с регистрацией пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, которая принадлежит компании "Сирена-Трэвэл" и связана с государственной корпорацией "ростех". По данным СМИ, проблемы с регистрацией пассажиров были отмечены на рейсах авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Azur Air, Red Wings, "Победа" и "Уральские авиалинии".

В представительстве "ростеха" сообщили, что система подверглась массовой DDOS-атаке из-за заграницы. Позже, представитель госкорпорации уточнил, что "систему было восстановлено, и сервисы снова функционируют".

Напомним, в курской области рф пожаловались на атаку БПЛА, несколько районов остались без света.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!