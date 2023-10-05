В курской области рф пожаловались на атаку БПЛА, несколько районов остались без света

Аварийные бригады уже работают на местах, чтобы восстановить электричество в 67 населенных пунктах.

В ночь на четверг, 5 октября, жители курской области (российская федерация*) слышали взрывы, в результате которых в нескольких районах пропало электричество. Местные власти заявили об атаке БПЛА, традиционно, обвинив Украину.

Об этом сообщают российские паблики.

Губернатор региона роман старовойт отметил, что ВСУ якобы атаковали дронами объекты инфраструктуры, сбросив взрывные устройства на электроподстанции в суджанском, кореневском, глушковском районах. В результате без электричества остались 67 населенных пунктов.

Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

"Курсор" писал ранее, что во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы в районе Казачьей Бухты. Согласно свидетельствам очевидцев, слышались также звуки выстрелов.

Еще мы писали, что мощный пожар вспыхнул на алюминиевом заводе в красноярске в россии. До этого местные жители слышали взрывы. В сети появилось видео, на котором запечатлен огромный столб черного дыма.

Напомним, что на территории российской федерации участились "хлопки", в ночь на среду, 4 октября, их слышали жители брянска и белгорода. Местные власти заявили, что города якобы атаковали БПЛА.

Читайте также, что накануне атаке БПЛА подвергся российский город курск. Тогда удар пришел по электроподстанции, в результате чего часть региона была обесточена.