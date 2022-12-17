В россии продлили срок военной службы и заявили, что частичная мобилизация не завершена

Военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин заявил, что уже с весны 2023 года в *россии срочники будут служить 1,5 года.
Об этом сообщает Nexta Live.
«Граждане, призванные весной будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», – сказал он.
Фотин добавил, что на сегодняшний день частичная мобилизация не завершена, а приостановлена.
Ранее глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.
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