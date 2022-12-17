Глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток

Ирано-российское партнерство уже сказалось на Украине и может иметь «еще более опасные последствия для Ближнего Востока».

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, что *россия надеется помочь Ирану, который представляет угрозу для союзников США в регионе.

Об этом сообщает PBS.

«То, что начинает проявляться, — это, по крайней мере, зачатки полноценного оборонного партнерства между россией и Ираном, когда иранцы поставляют россиянам беспилотники, которые убивают украинских мирных жителей, пока мы говорим сегодня. Россияне начинают искать способы, с помощью которых они могут технологически или технически поддержать иранцев, что представляет реальную угрозу для собственного соседства Ирана, а также для многих наших друзей и партнеров по соседству с Ираном», – заявил он.

По словам Бернса сказал, что иранско-российское партнерство оказало внимание на войну в Украине, что «унесло жизни многих невинных украинцев». Он утверждает, что это может обернуться «еще более опасными последствиями для Ближнего Востока», если эти процессы продолжатся.

«Так что мы относимся к этому очень и очень серьезно», – добавил он.

Бернс дополнительно высказался о продолжающихся протестах в Иране, длящихся уже четвертый месяц. Он считает, что Тегеран не «ощущает непосредственную угрозу своей хватке».

Дело в том, что иранский режим располагает отработанными методами репрессий и жесткости, которые применяются и сейчас. По его мнению, если взглянуть на долгосрочные перспективы Ирана, то его власть не располагает удовлетворительными ответами на вопрос о том, чего на самом деле хочет их молодое население, где 70% людей меньше 30 лет.

Ранее племянник Хаменеи поддержал протесты с целью свержения режима в Иране.

«Курсор» сообщал, что, помогая ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

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