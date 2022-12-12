В россии собирают баяны для мобилизованных

Кроме баянов, для «поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги» требуются аккордеоны, губные гармоники, гитары и балалайки. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.

В российском санкт-петербурге* министерство обороны рф объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщает администрация муниципального образования гагаринское.

Отмечается, что музыкальные инструменты необходимы «мобилизованным и военнослужащим, выполняющим специальные задачи, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги».

«Требуются баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки», — говорится в сообщении.

Жителям предлагают приносить музыкальные инструменты в военно-медицинский музей минобороны, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи или центральный военно-морской музей. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!