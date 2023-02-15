В россии солдат совершил суицид и оставил записку: что в ней написано

На теле россиянина были побои, которые не отразили в заключении о смерти.

21-летний российский призывник Сергей Гридин из Республики Коми (*россия) после того, как подвергся унижениям со стороны командования из-за отказа ехать в Украину.

Об этом сообщает SVTV News.

Сестра срочника рассказала, что об отправке в Украину он сообщил вскоре после Нового года, но «потом он сделал вид, что это была шутка». 10 февраля сослуживцы обнаружили Сергея повешенным на ремне, который он зацепил за металлическую лестницу водонапорной башни.

Он оставил предсмертную записку, которую сослуживцы успели сфотографировать перед тем, как её отобрало командование.

«Вчера меня вписали в ротацию в Украину. С нашей роты оттуда ещё никто не возвращался… Я как и все обратился к своему командиру взвода с просьбой остаться в пункте постоянной дислокации, теперь он сам и сержанты не давали мне прохода своими издевательствами. Описывать эти измывательства, которые совершили надо мной эти животные я не хочу и не буду, но жить с этом не могу. Поэтому я принял решение умереть здесь на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в россии такое не практикуют. Ненавижу!», — написал он.

Покойный служил во 2-ой понтонной роте воинской части №11361 в Подмосковье. Родственники Гридина подтвердили, что почерк похож на его. На теле парня были побои, которые потом, по словам девушки, не отразили в заключении о смерти.

Также «Курсор» сообщал, что рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!