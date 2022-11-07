В россии создают систему слежки за трафиком в интернете

На разработку потратят сумму, эквивалентную 70 миллионам шекелей. Система должна контролировать передачу данных между всеми провайдерами и операторами связи.

В россии* создадут систему контроля за путями трафика в российском сегменте интернета.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что роскомнадзор (ркн) запустит систему мониторинга маршрутов трафика в сети, которая будет контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и выявлять тех, кто не исполняет требования ведомства. На портале проектов нормативных правовых актов уже появилось соответствующее постановление правительства рф, подготовленное минцифры.

«На разработку системы контроля трафика в рунете будет потрачено 1,2 млрд рублей (около 70 млн шекелей — прим. ред.) в течение двух лет. Это следует из проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Разработкой системы займется центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который был создан в рамках закона «о суверенном интернете», — говорится в сообщении.

В постановлении правительства нет подробностей о том, как будет работать новая система контроля. По мнению директора АНО «Инфокультура» Ивана Бегтина, система станет двойником каналов передачи данных, она нужна в первую очередь для контроля точек входа и выхода данных.

По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна, система мониторинга поможет понять, как трафик «ходит» между сетями и поможет предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых злоумышленник получает доступ к интернет-соединению другого клиента сети и перехватывает его трафик.

Отметим, что в 2022 году россия заняла 65-е место из 70 в рейтинге стран мира по уровню свободы в интернете. Как следует из доклада американской исследовательской организации Freedom House, по этому критерию она потеряла семь баллов за год, что является худшим результатом рф с 2009 года.

Только с начала войны россии против Украины ркн заблокировал около 7000 сайтов, в том числе сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.

Как сообщал Курсор, жители Якутии не смогли проголосовать за проведение интернета, потому что их у него нет.

Также Курсор информировал о том, что президент россии владимир путин заявил о необходимости создания новой системы, которая будет препятствовать публикации и распространению «токсичного» контента.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!