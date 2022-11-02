Жители Якутии не смогли проголосовать за проведение интернета, потому что их у него нет

Жители отдалённых сёл Якутии (*рф) не могут стать участниками онлайн-голосования Минцифры касаемо проведение высокоскоростного мобильного интернета, потому что у них отсутствует сеть.

Об этом сообщают местные СМИ.

О соответствующих жалобах во время парламентской сессии сперва рассказала депутат от «единой россии» Елена Голомарева.

«Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое-то. Пишут, как голосовать за интернет без интернета, говорят, чтобы голосовать, надо иметь интернет», — заявила депутат Ил Тумэна.

Помимо этого, жители небольших деревень Якутии боятся, что им не удастся набрать достаточного количества голосов из-за малочисленности населения. Голомарева в качестве примера вспомнила о селе Нижнеянск, где отсутствует почтовое отделение и связь. Из-за этих факторов местное население не может принять участие в конкурсе. Всего в республике проголосовало более 7000 человек.

Отметим, что 26 октября Минцифры анонсировало проведение конкурса специально для жителей сельской местности. Для участия в розыгрыше, населённый пункт должен оказаться в установленной чиновниками квоте; численность его населения должна составлять от 100 до 500 человек; должны быть технические возможности прокладки кабеля; в населённом пункте не должно быть мобильного интернета.

В победившем в результате голосования населённый пункт министерство пообещало провести 4G в следующем году. Принять участие в голосовании можно двумя способами – с помощью Госуслуг, где онлайн-голосование проводят до 12 ноября, или можно отправить свой голос по почте до 26 ноября включительно.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!