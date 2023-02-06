В россии водитель стрелял в полицию из фейерверка во время погони и пугал ее «путинскими часами»

Водитель джипа из Воронежа (*россия) во время погони начал обстреливать полицейских из фейерверка, а после этого странным образом пытался их запугать.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 6 февраля сотрудники ДПС заметили на дороге Toyota Land Cruiser, совершающий опасные маневры. Они хотели остановить водителя, управляющего автомобилем, но тот не стал останавливаться и попытался скрыться. Началась настоящая погоня, в которой приняли участие несколько экипажей.

Во время преследования нарушитель неожиданно начал стрелять по машине правоохранителей из фейерверка.

«Когда гонщика все же остановили, он попытался испугать полицейских «путинскими часами» (видимо, теми, что награждает президент)», – сказано в сообщении.

Однако инспекторов это не испугало и они решили задержать водителя. Оказалось, что на протяжении всей погони в автомобиле, помимо самого водителя, сидел редкий кот породы каракал.

Журналисты пишут, что полиция для остановки машины применила табельное оружие. Оказалось, что машиной управлял 36-летний житель Воронежа в состоянии наркотического опьянения.

По итогу на него составили административные протоколы, а каракала отдали местному зоопарку для временной передержки.

К слову, об экзотических животных на улицах россии. Недавно мы рассказывали, что российский депутат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев гулял в московском парке с огромной пумой без намордника.

Это возмутило обычных граждан. Оказалось, что политик несколько лет назад купил в зоопарке этого хищника, когда он был еще детенышем. Пума по кличке Геркулес росла среди людей в квартире и гуляла с хозяином на территории местного парка и леса, а также использовалась депутатом для политической агитации.

Ранее «Курсор» сообщал, что Сирия и россия назвали «фейком» заявление Израиля о гуманитарной помощи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!