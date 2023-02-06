Сирия и россия назвали «фейком» заявление Израиля о гуманитарной помощи

В Сирии и *россии прокомментировали заявление о том, что Израиль предоставит гуманитарную помощь Сирии по запросу рф.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

В Дамаске и москве заявили, что это «фейковая новость».

Ранее журналисты писали, что Израиль получил запрос от россии касаемо отправки помощи в Сирию после разрушительного землетрясения. Предполагалось, что Израиль доставит Сирию гуманитарную помощь и медикаменты.

Несколько ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль готовится отправить помощь Турции и Сирии после разрушительного землетрясения.

«В соответствии с запросом турецкого правительства я руководил отправкой поисково-спасательных и медицинских групп», — сказал Нетаниягу и добавил, что «поступила просьба сделать это и для многих пострадавших при землетрясении в Сирии», поэтому он «поручил сделать и это».

Отметим, что сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошли мощные землетрясения. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года. Журналисты пишут, что погибшими в обеих странах числятся более 1800 человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» рассказывал, что о подземные толчки ощутили жители многих израильских городов. Так, серьезно «трясло» на территории Тель-Авива, Рамат-Ган, Хайфы, Нетании, а также в Ганей-Тикве была активирована раннего предупреждения о стихийном бедствии.

Особенно это было сильно ощутимо в высотных зданиях. Работники и посетители из многих офисных зданий были эвакуированы. Видео, снятые очевидцами, смотрите здесь.

Раввин Менди Читрик заявил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет. Также в минздраве обратились к жителям регионального совета Эмек Мааин и Бейт-Шеане с призывом кипятить воду перед употреблением и приготовлением пищи, что обусловлено недавними землетрясениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!