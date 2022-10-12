В россии вручили повестки иностранным гражданам

Граждане Узбекистана и Грузии, живущие в россии, неожиданно получили повестку о мобилизации.

Об этом сообщает SVTV.

«Я живу в Москве, но никогда гражданином рф не был. Соответственно, ни на каком воинском учёте не могу стоять. Я уже обратился в посольство Узбекистана, там сказали прийти и написать заявление, а также предупредили, что я никуда по повестке идти не должен», – рассказал Сирожа Набиев.

Помимо гражданина Узбекистана, повестку получил 34-летний житель Санкт-Петербурга, являющийся гражданином Грузии. Он еще в 2008 году застал российско-грузинскую войну. Мужчина работает фитнес-тренером, родился и вырос в Грузии, но шесть лет назад женился на гражданке рф и стал обладателем российского паспорта по программе воссоединения семьи.

Он утверждает, что решился на переезд в россию из-за любви, а также потому, что в тот момент было мирное время. Сейчас у него есть двое несовершеннолетних детей, а также он никогда не служил в армии, но это не остановило военкомат, отправившему ему повестку. По словам гражданина Грузии, он не планирует бросать семью и уезжать в Грузию.

«Кто думает в мирное время, что была война? Они даже не смотрят, не анализируют кого призывать. Я помню, как еще в 2008 году над моим домом пролетел российский истребитель с последующими “предупредительными” действиями. И вот 2016 год: я переехал в Санкт-Петербург по приглашению своей будущей супруги, получил гражданство, и гамарджоба б**** – повестка», – рассказал мужчина.

Также «Курсор» сообщал, что стало известно, сколько солдат рф уже ликвидировали в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!