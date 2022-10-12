Российская армия несет огромные потери: стало известно, сколько солдат рф уже ликвидировали в Украине

По состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум 63 тысяч 380 военных рф*. Это на 270 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском направлениях. Однако, стоит оговорится, что речь идет только об официально подтвержденных фактах смерти. реальное число убитых россиян может быть куда больше.

Также с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 2505 российских танков (+1 единиц), боевых бронированных машин – 5181 (+19), артиллерийских систем – 1507 (+11), РСЗО – 355 (+2), средств ПВО – 182 (+1), самолетов – 268 (+0), вертолетов — 235 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1129 (+15), крылатых ракет — 315 (+20), кораблей/катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11), специальной техники – 136 (+0).

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены практически по всем украинским городам.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!