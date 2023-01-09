В россии заключенных перед отправкой на войну освобождали из колоний тайным указом путина — правозащитник

Член президентского Совета по правам человека в рф рассказала, что заключенных освобождали в рамках «процедуры помилования» российским диктатором.

Российских заключенных, завербованных чвк вагнера для участия в войне против Украины, освобождали из мест лишения свободы тайным указом российского диктатора владимира путина.

Об этом в комментарии российскому риа новости заявила член президентского Совета по правам человека в рф Ева Меркачева.

По ее словам, заключенных освобождали до того, как вывезти их из колоний, в рамках «процедуры помилования» диктатором. Эта процедура была государственной тайной.

Правозащитница рассказала, что говорила с близкими бывших заключенных, которые утверждают, что «у них есть все документы, подтверждающие освобождение».

«У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные началом июля — 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий. Соответственно этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных», — сообщила Меркачева.

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