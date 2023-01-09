Солдаты рф во время отступления из Лимана убивали гражданских и насиловали женщин — перехват

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор одного из российских военных, который подтверждает, что во время отступления из города Лиман Донецкой области захватчики убивали гражданских и насиловали женщин.

Об этом сообщает СБУ.

Так, в перехваченном разговоре солдат рф* признается, что когда их войска сдавали город, они «всех там повырезали».

Всех молодых женщин, по словам захватчика, они насиловали, резали и расстреливали.

В СБУ отметили, что все слова российского военного задокументированы. Следователи работают над тем, чтобы за каждое свое преступление захватчики получили максимальное наказание.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.