Солдаты рф во время отступления из Лимана убивали гражданских и насиловали женщин — перехват

18:15, Сегодня
Происшествия
солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

В целом по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны российской армии Служба безопасности Украины открыла уже более 21 тысячи уголовных производств.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор одного из российских военных, который подтверждает, что во время отступления из города Лиман Донецкой области захватчики убивали гражданских и насиловали женщин.

Об этом сообщает СБУ.

Так, в перехваченном разговоре солдат рф* признается, что когда их войска сдавали город, они «всех там повырезали».

Всех молодых женщин, по словам захватчика, они насиловали, резали и расстреливали.

В СБУ отметили, что все слова российского военного задокументированы. Следователи работают над тем, чтобы за каждое свое преступление захватчики получили максимальное наказание.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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