В россии застрелился бывший высокопоставленный чиновник

В *подмосковье застрелился генерал-майор, экс-замначальника Главного управления МВД рф по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

Об этом сообщает Baza.

Его освободили от должности в январе. Макаров застрелился сегодня утром у себя в доме в деревне голиково из карабина Беркут-2М. В этот момент в доме находилась его жена.

Ранее мы рассказывали, что к российскому президенту владимиру путину пристала новая и унизительная кличка. К диктатору дошли слухи об этом, что привело его в ярость.

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